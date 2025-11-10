Через атаки на енергетику в Україні повернулися планові відключення, однак автоматично це не означає зменшення сум у платіжках. Побутовий тариф становить 4,32 грн за кВт·год; для двозонних лічильників уночі (23:00–07:00) діє знижка 50% — 2,16 грн за кВт·год. Останнє підвищення відбулося 1 червня 2024 року, а фіксовані тарифи подовжені урядом до 30 квітня 2026 року. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

За орієнтиром споживання: для квартири з базовою технікою 100–150 кВт·год на місяць дають близько 430–650 грн, для оселі з бойлером, електроплитою, кондиціонером і пральною машиною 300–500 кВт·год — це вже приблизно 1 300–2 200 грн і більше залежно від реальних показників.

Енергокомпанії наголошують: після поновлення живлення споживання часто різко зростає — люди одночасно вмикають бойлер, обігрівач, пральну машину та іншу потужну техніку. Такий «відкладений попит» частково нівелює кіловат-години, не використані під час відключення, тому за підсумком місяця лічильник показує близькі до звичних обсяги. Експерти оцінюють потенційну «пасивну» економію від нетривалих відключень як мінімальну — у межах похибки. Пряма залежність з’являється лише тоді, коли відсутність електроенергії триває значну частку часу: якщо світла немає 20–30% доби, зменшення споживання стає помітним; коли перерви 5–10% — ефект практично розчиняється.

Важливо враховувати і поведінковий фактор. Якщо під час відключення користувачі переносять енергоємні справи на нічні години з пільговим тарифом (прання, підігрів води, заряджання акумуляторів), реальна економія зростає без шкоди для мережі. Натомість масове одночасне вмикання приладів щойно «дають світло» створює пікове навантаження, підвищує ризики повторних відключень і пришвидшує зношення техніки.

Щоб платіжки були нижчими навіть за умов графіків, енергетики радять:

не вмикати все одразу після відновлення живлення;

переносити прання, підігрів бойлера та заряджання на нічний «дешевий» період;

тримати мінімальний резерв гарячої води й тепла;

користуватися таймерами та «розумними» розетками для рознесення навантаження;

замінити лампи на LED і слідкувати за енергоефективністю приладів.

Ключовий висновок: сам факт відключень майже не зменшує рахунки — вирішальними є обсяги споживання впродовж місяця та дисципліна користування технікою.

