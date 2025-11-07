Ціни на золото частково відіграли попереднє падіння на тлі слабших показників ринку праці США та очікувань подальшого пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи. Ці фактори знову підвищили інтерес інвесторів до захисних активів і підтримали котирування дорогоцінних металів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Bloomberg.

Ціна на золото

Упродовж сесії спот-ціна коливалася поблизу 3 990 доларів за унцію, скоротивши втрати попереднього дня та завершивши торги майже без змін. Для ринку це сигнал, що за умов нижчих ставок альтернативні витрати володіння золотом зменшуються, а попит з боку інвесторів і центральних банків лишається міцним. Водночас учасники торгів обережно оцінюють риторику чиновників ФРС, адже невизначеність щодо подальших рішень зберігається.

Драйвером настроїв стали свіжі дані про зайнятість: приватні звіти зафіксували найбільшу за понад двадцять років хвилю оголошень про скорочення у жовтні. Така статистика посилила очікування, що ФРС може знижувати ставки активніше або довше, ніж передбачалося раніше. Окремі представники регулятора визнають, що брак повної офіційної статистики ускладнює прогнозування, тож ринок воліє діяти обережно. Для золота це створює підтримку в короткостроковій перспективі, адже інвестори шукають захисні активи на тлі економічної невизначеності. Попит також живлять притоки коштів у фонди, забезпечені злитками, і стійкі закупівлі з боку центральних банків.

Попри коливання, золото від початку року вже додало понад 50% і прямує до найсильніших річних показників із кінця 1970-х. Ринкові аналітики пов’язують це з циклом пом’якшення політики розвинених центробанків, геополітичними ризиками та диверсифікацією резервів низкою країн. На цьому тлі інвестори намагаються фіксувати проміжні прибутки, але загальна тенденція поки що залишається висхідною. Додаткову підтримку ринку забезпечує очікування, що інфляція сповільнюватиметься без різкого охолодження економіки. Саме така конфігурація традиційно сприятлива для дорогоцінних металів.

Ціна на срібло

Срібло третю сесію поспіль демонструє зростання після того, як влада США включила його до переліку критично важливих мінералів. Цей крок підкреслив роль металу у високотехнологічних галузях та «зеленому» переході, що може підтримувати попит у середньостроковому горизонті. Інвестори також враховують промисловий компонент споживання срібла — від електроніки до сонячної енергетики, — через що волатильність цього ринку традиційно вища, ніж у золота. На тлі поліпшення ризикових настроїв підбираються і котирування платини та паладію, які реагують на виробничі цикли в авто- й хімічній промисловості. Подальша динаміка всіх металів залежатиме від нових макроданих США, рішень ФРС і новин з ключових споживчих секторів.

