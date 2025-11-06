Щотижня «Сільпо» радує своїх покупців новими вигідними пропозиціями в рамках акції Цінотижики. Кожного четверга на сайті та в мобільному додатку з’являються актуальні знижки на популярні товари, які допомагають заощадити на покупках. Цього тижня акції тривають з 6 по 12 листопада, передає Преса України.

Що таке Цінотижики?

Цінотижики — це спеціальні пропозиції на товари, що оновлюються щотижня. Вони діють у всіх магазинах «Сільпо» по Україні, а також доступні онлайн в інтернет-магазині та мобільному застосунку. Кожного тижня покупці можуть знайти десятки акційних позицій на продукти, побутову хімію, товари для дому та багато іншого.

Як знайти акційні товари в «Сільпо»?

Щоб дізнатися, які товари зі знижками доступні в вашому місті, потрібно лише зайти на сайт silpo.ua або в мобільний додаток «Сільпо». Введіть адресу свого супермаркету, і система надасть актуальний список акційних товарів у вашому магазині. Ці пропозиції доступні у всіх великих містах України, таких як Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса, Тернопіль, Чернівці, Херсон та інші.

Цінотижити в Сільпо 6-12.11

Як замовити Цінотижики з доставкою?

Акційні товари можна замовити онлайн з доставкою додому або забрати самостійно в супермаркеті. Ось як це зробити:

Перейдіть на сайт або в застосунок «Сільпо». Авторизуйтеся, щоб отримати балобонуси за покупки. Виберіть адресу доставки або супермаркет для самовивозу. Додайте акційні товари до кошика та виберіть зручний час отримання. Замовлення буде доставлено до ваших дверей, або ви зможете забрати його без черг на окремій касі в супермаркеті.

Чому варто звернути увагу на Цінотижики в «Сільпо»?

Акція Цінотижики дозволяє значно заощадити на повсякденних покупках, зокрема на продуктах харчування, товарах для дому, дитячих товарах та товарах для улюбленців. Окрім основних знижок, часто діють додаткові пропозиції, такі як безкоштовна доставка або спеціальні знижки на певні категорії товарів.

Не пропустіть можливість вигідно купити необхідні товари та скористатися актуальними акціями від «Сільпо». Варто зазначити, що кількість акційних товарів обмежена.

Раніше ми також розповідали про осінню акцію в АТБ 5-11 листопада.