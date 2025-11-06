Мережа супермаркетів АТБ-Маркет оголосила про проведення великої осінньої акції. З 5 по 11 листопада 2025 року в магазинах мережі діятимуть знижки до 45% на продукти, напої, побутову хімію, косметику та зоотовари, повідомляє Преса України.
Акційні пропозиції тижня
Молочні продукти та йогурти
В мережі «АТБ» традиційно вигідні ціни на молочні товари:
- Плавлені сири Sertop («Гауда», «Чеддер», «Тост») — 52,90 грн (-28%)
- Крем-сир «Біло» — 43,90 грн (-40%)
- Сир кисломолочний 5% Своя Лінія — 52,50 грн (-20%)
- Йогурти Галичина — від 12,20 грн (-28%
М’ясні продукти зі знижками до 40%
- Салямі «Фінська» — 110,90 грн (-32%)
- Грудинка «Особлива» — 350,99 грн (-30%)
- Сардельки «Австрійські» — 220,89 грн (-30%)
- Ковбаса «Ново-Миргородська» — 46,50 грн (-40%)
Риба та делікатеси
Пропозиції від Своя Лінія:
- М’ясо мідій, 350 г — 87,90 грн (-30%)
- Морський коктейль, 400 г — 117,50 грн (-30%)
- Паста з ікрою океанічної риби — 41,90 грн (-35%)
- Оселедець Veladis, Norven — 132,50 грн (-32%)
Напої: кава, чай, соки та вода
Знижки до 35% на гарячі напої:
- Кава зі Львова — 129,90 грн (-35%)
- Pupa — 242,90 грн (-26%)
- Чай Lovare — 47 грн (-35%); De Luxe — 49,90 грн (-30%)
Безалкогольні:
- Соки «День у День» — від 63,50 грн (-25%)
- Ice Tea Своя Лінія — 13,80 грн (-30%)
- Coca-Cola 2 л — 46,40 грн (-22%)
- Вода «Трускавецька» — 15,50 грн (-29%)
Солодощі та смаколики — до 40%
- Вафлі Roshen — 27,50 грн
- Шоколад Milka — 54,90 грн
- Шоколад Lacmi — 117 грн
- Пряники Своя Лінія — 26,50 грн
- Крекери 2 Crack — 38,90 грн
- Сухарики ХрумTeam — 13,90 грн
- Слайси РяБЧік — 54,90 грн
Консерви, соуси та готові страви
Знижки до 35%:
- Скумбрія/сардина Своя Лінія — від 44,50 грн
- Майонез Щедро — 26,50 грн
- Соуси Gusto — 22,70 грн
- Кетчуп Оліс — 20,10 грн
Заморожені продукти зі знижками
- Вареники Рудь — 75,90 грн (-32%)
- Млинці Valesto — 46,90 грн (-35%)
- Піца ALBERTO — 93,90 грн (-30%)
- Морозиво Рудь — 78,90 грн (-45%)
Алкоголь*
- Пиво «Оболонь» 2,35 л — 54 грн (-43%)
- «Львівське М’яке» 1,12 л — 45 грн (-34%)
- Вино Marengo — 163,50 грн (-18%)
- Vina Cruz (Іспанія) — 117 грн (-31%)
- Віскі Bell’s — 329 грн (-40%)
- Лікер Jägermeister — 337 грн (-35%)
- Водка Krupnik — 128 грн (-32%)
* Зловживання алкоголем шкодить вашому здоров’ю.
Догляд та гігієна
- Дезодорант Old Spice — 128,90 грн (-32%)
- Зубна паста Sensodyne/Pronamel — від 43,90 грн (-38%)
- Мило Dove — 45,90 грн (-34%)
- Гель для душу Dicora Urban Fit — 83,90 грн (-30%)
Для дому
- Паперові рушники Elite Soft — 46,90 грн (-28%)
- Туалетний папір «Сніжна Панда» — 44,50 грн (-40%)
- Підгузники Gentle Care — від 132,90 грн (-30%)
- Серветки Своя Лінія — 27,90 грн (-28%)
- Прокладки Bella — 25,90–61,90 грн (-35%)
Засоби для прибирання
- Mr. Muscle для скла — 31,90 грн (-30%)
- Cif «Анти-Наліт» — 76,90 грн (-30%)
- Засіб «День у День» — 50,50 грн (-30%)
- Порошок Gala AquaPuder — 205 грн (-39%)
- Кондиціонер для білизни Tesori d’Oriente — 129 грн (-35%)
- Засіб для прання Power De Luxe — 84,90 грн (-37%)
Зоотовари
- Ласощі Club 4 Paws — від 10,90 грн (-33%)
- Корм «Мяу» — 9,60 грн (-33%)
- Сухий корм Club 4 Paws 500 г — 56,90 грн (-33%)
Важливо! Акція діє у всіх магазинах АТБ-Маркет по Україні з 5 по 11 листопада 2025 року. Кількість акційних товарів обмежена.
