Осіння акція в АТБ 5-11 листопада: великі знижки на продукти, напої та побутову хімію

Мережа супермаркетів АТБ-Маркет оголосила про проведення великої осінньої акції.
Мережа супермаркетів АТБ-Маркет оголосила про проведення великої осінньої акції. З 5 по 11 листопада 2025 року в магазинах мережі діятимуть знижки до 45% на продукти, напої, побутову хімію, косметику та зоотовари, повідомляє Преса України.

Акційні пропозиції тижня

Молочні продукти та йогурти

В мережі «АТБ» традиційно вигідні ціни на молочні товари:

  • Плавлені сири Sertop («Гауда», «Чеддер», «Тост») — 52,90 грн (-28%)
  • Крем-сир «Біло» — 43,90 грн (-40%)
  • Сир кисломолочний 5% Своя Лінія — 52,50 грн (-20%)
  • Йогурти Галичина — від 12,20 грн (-28%

М’ясні продукти зі знижками до 40%

  • Салямі «Фінська» — 110,90 грн (-32%)
  • Грудинка «Особлива» — 350,99 грн (-30%)
  • Сардельки «Австрійські» — 220,89 грн (-30%)
  • Ковбаса «Ново-Миргородська» — 46,50 грн (-40%)

Риба та делікатеси

Пропозиції від Своя Лінія:

  • М’ясо мідій, 350 г — 87,90 грн (-30%)
  • Морський коктейль, 400 г — 117,50 грн (-30%)
  • Паста з ікрою океанічної риби — 41,90 грн (-35%)
  • Оселедець Veladis, Norven — 132,50 грн (-32%)

Напої: кава, чай, соки та вода

Знижки до 35% на гарячі напої:

  • Кава зі Львова — 129,90 грн (-35%)
  • Pupa — 242,90 грн (-26%)
  • Чай Lovare — 47 грн (-35%); De Luxe — 49,90 грн (-30%)

Безалкогольні:

  • Соки «День у День» — від 63,50 грн (-25%)
  • Ice Tea Своя Лінія — 13,80 грн (-30%)
  • Coca-Cola 2 л — 46,40 грн (-22%)
  • Вода «Трускавецька» — 15,50 грн (-29%)

Солодощі та смаколики — до 40%

  • Вафлі Roshen — 27,50 грн
  • Шоколад Milka — 54,90 грн
  • Шоколад Lacmi — 117 грн
  • Пряники Своя Лінія — 26,50 грн
  • Крекери 2 Crack — 38,90 грн
  • Сухарики ХрумTeam — 13,90 грн
  • Слайси РяБЧік — 54,90 грн

Консерви, соуси та готові страви

Знижки до 35%:

  • Скумбрія/сардина Своя Лінія — від 44,50 грн
  • Майонез Щедро — 26,50 грн
  • Соуси Gusto — 22,70 грн
  • Кетчуп Оліс — 20,10 грн

Заморожені продукти зі знижками

  • Вареники Рудь — 75,90 грн (-32%)
  • Млинці Valesto — 46,90 грн (-35%)
  • Піца ALBERTO — 93,90 грн (-30%)
  • Морозиво Рудь — 78,90 грн (-45%)

Алкоголь*

  • Пиво «Оболонь» 2,35 л — 54 грн (-43%)
  • «Львівське М’яке» 1,12 л — 45 грн (-34%)
  • Вино Marengo — 163,50 грн (-18%)
  • Vina Cruz (Іспанія) — 117 грн (-31%)
  • Віскі Bell’s — 329 грн (-40%)
  • Лікер Jägermeister — 337 грн (-35%)
  • Водка Krupnik — 128 грн (-32%)

* Зловживання алкоголем шкодить вашому здоров’ю.

Догляд та гігієна

  • Дезодорант Old Spice — 128,90 грн (-32%)
  • Зубна паста Sensodyne/Pronamel — від 43,90 грн (-38%)
  • Мило Dove — 45,90 грн (-34%)
  • Гель для душу Dicora Urban Fit — 83,90 грн (-30%)

Для дому

  • Паперові рушники Elite Soft — 46,90 грн (-28%)
  • Туалетний папір «Сніжна Панда» — 44,50 грн (-40%)
  • Підгузники Gentle Care — від 132,90 грн (-30%)
  • Серветки Своя Лінія — 27,90 грн (-28%)
  • Прокладки Bella — 25,90–61,90 грн (-35%)

Засоби для прибирання

  • Mr. Muscle для скла — 31,90 грн (-30%)
  • Cif «Анти-Наліт» — 76,90 грн (-30%)
  • Засіб «День у День» — 50,50 грн (-30%)
  • Порошок Gala AquaPuder — 205 грн (-39%)
  • Кондиціонер для білизни Tesori d’Oriente — 129 грн (-35%)
  • Засіб для прання Power De Luxe — 84,90 грн (-37%)

Зоотовари

  • Ласощі Club 4 Paws — від 10,90 грн (-33%)
  • Корм «Мяу» — 9,60 грн (-33%)
  • Сухий корм Club 4 Paws 500 г — 56,90 грн (-33%)

Важливо! Акція діє у всіх магазинах АТБ-Маркет по Україні з 5 по 11 листопада 2025 року. Кількість акційних товарів обмежена.

