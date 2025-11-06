Мережа супермаркетів АТБ-Маркет оголосила про проведення великої осінньої акції. З 5 по 11 листопада 2025 року в магазинах мережі діятимуть знижки до 45% на продукти, напої, побутову хімію, косметику та зоотовари, повідомляє Преса України.

Акційні пропозиції тижня

Молочні продукти та йогурти

В мережі «АТБ» традиційно вигідні ціни на молочні товари:

Плавлені сири Sertop («Гауда», «Чеддер», «Тост») — 52,90 грн (-28%)

Крем-сир «Біло» — 43,90 грн (-40%)

Сир кисломолочний 5% Своя Лінія — 52,50 грн (-20%)

Йогурти Галичина — від 12,20 грн (-28%

М’ясні продукти зі знижками до 40%

Салямі «Фінська» — 110,90 грн (-32%)

Грудинка «Особлива» — 350,99 грн (-30%)

Сардельки «Австрійські» — 220,89 грн (-30%)

Ковбаса «Ново-Миргородська» — 46,50 грн (-40%)

Риба та делікатеси

Пропозиції від Своя Лінія:

М’ясо мідій, 350 г — 87,90 грн (-30%)

Морський коктейль, 400 г — 117,50 грн (-30%)

Паста з ікрою океанічної риби — 41,90 грн (-35%)

Оселедець Veladis, Norven — 132,50 грн (-32%)

Напої: кава, чай, соки та вода

Знижки до 35% на гарячі напої:

Кава зі Львова — 129,90 грн (-35%)

Pupa — 242,90 грн (-26%)

Чай Lovare — 47 грн (-35%); De Luxe — 49,90 грн (-30%)

Безалкогольні:

Соки «День у День» — від 63,50 грн (-25%)

Ice Tea Своя Лінія — 13,80 грн (-30%)

Coca-Cola 2 л — 46,40 грн (-22%)

Вода «Трускавецька» — 15,50 грн (-29%)

Солодощі та смаколики — до 40%

Вафлі Roshen — 27,50 грн

Шоколад Milka — 54,90 грн

Шоколад Lacmi — 117 грн

Пряники Своя Лінія — 26,50 грн

Крекери 2 Crack — 38,90 грн

Сухарики ХрумTeam — 13,90 грн

Слайси РяБЧік — 54,90 грн

Консерви, соуси та готові страви

Знижки до 35%:

Скумбрія/сардина Своя Лінія — від 44,50 грн

Майонез Щедро — 26,50 грн

Соуси Gusto — 22,70 грн

Кетчуп Оліс — 20,10 грн

Заморожені продукти зі знижками

Вареники Рудь — 75,90 грн (-32%)

Млинці Valesto — 46,90 грн (-35%)

Піца ALBERTO — 93,90 грн (-30%)

Морозиво Рудь — 78,90 грн (-45%)

Алкоголь*

Пиво «Оболонь» 2,35 л — 54 грн (-43%)

«Львівське М’яке» 1,12 л — 45 грн (-34%)

Вино Marengo — 163,50 грн (-18%)

Vina Cruz (Іспанія) — 117 грн (-31%)

Віскі Bell’s — 329 грн (-40%)

Лікер Jägermeister — 337 грн (-35%)

Водка Krupnik — 128 грн (-32%)

* Зловживання алкоголем шкодить вашому здоров’ю.

Догляд та гігієна

Дезодорант Old Spice — 128,90 грн (-32%)

Зубна паста Sensodyne/Pronamel — від 43,90 грн (-38%)

Мило Dove — 45,90 грн (-34%)

Гель для душу Dicora Urban Fit — 83,90 грн (-30%)

Для дому

Паперові рушники Elite Soft — 46,90 грн (-28%)

Туалетний папір «Сніжна Панда» — 44,50 грн (-40%)

Підгузники Gentle Care — від 132,90 грн (-30%)

Серветки Своя Лінія — 27,90 грн (-28%)

Прокладки Bella — 25,90–61,90 грн (-35%)

Засоби для прибирання

Mr. Muscle для скла — 31,90 грн (-30%)

Cif «Анти-Наліт» — 76,90 грн (-30%)

Засіб «День у День» — 50,50 грн (-30%)

Порошок Gala AquaPuder — 205 грн (-39%)

Кондиціонер для білизни Tesori d’Oriente — 129 грн (-35%)

Засіб для прання Power De Luxe — 84,90 грн (-37%)

Зоотовари

Ласощі Club 4 Paws — від 10,90 грн (-33%)

Корм «Мяу» — 9,60 грн (-33%)

Сухий корм Club 4 Paws 500 г — 56,90 грн (-33%)

Важливо! Акція діє у всіх магазинах АТБ-Маркет по Україні з 5 по 11 листопада 2025 року. Кількість акційних товарів обмежена.

Раніше ми розповідали, як українці можуть отримати 75% знижку на оплату комунальних послуг.