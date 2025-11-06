Close Menu
Шоу «Зрадники» 2 випуск: що очікує на глядачів і де дивитися онлайн

31 жовтня 2025 року на платформі SWEET.TV відбулася прем’єра української адаптації популярного реаліті-шоу «Зрадники».
Шоу «Зрадники» — 2 випуск: коли і де дивитися онлайн

31 жовтня 2025 року на платформі SWEET.TV відбулася прем’єра української адаптації популярного реаліті-шоу «The Traitors» — «Зрадники». Цей захоплюючий проєкт поєднує елементи психологічної гри, стратегії та детективного трилера, і вже зараз має всі шанси стати справжнім телевізійним феноменом в Україні. Про це повідомляє Преса України з посиланням на OBOZREVATEL.

Що відомо про формат шоу

«Зрадники» — це інтелектуальна гра, в якій 22 учасники борються за головний приз у розмірі пів мільйона гривень. Серед них є дві категорії — «вірні» та «зрадники». Завдання «вірних» — виявити «зрадників», а «зрадники», у свою чергу, повинні непоміченими пройти до фіналу. Щоночі «зрадники» таємно усувають одного з учасників, а кожен вечір всі гравці голосують за того, хто, на їхню думку, є «зрадником». Якщо хоча б один «зрадник» дійде до кінця, він забирає весь виграш собі. Дії шоу розгортаються в атмосферному старовинному палаці графів Шенборнів на Закарпатті, що додає інтриги та напруження.

Особливістю цього шоу є повна відсутність сценаріїв і постановки. Учасники спілкуються лише через інтерв’ю, які проводяться в порожній кімнаті, де вони чують тільки голос, без присутності журналістів. Крім того, знімальна група не має права спілкуватися з учасниками навіть поза зйомками, щоб створити ефект «бульбашки» та повністю занурити їх у гру.

Хто учасники шоу

Серед учасників — відомі особистості та представники різних професій:

  • Олена Мандзюк — інфлюенсерка, блогерка;
  • Даша Трегубова — телеведуча та акторка;
  • Артур Логай — актор театру та кіно;
  • Анна Неплях — «Міс Україна Всесвіт — 2021»;
  • Лілія Слєсар — популярна блогерка на TikTok;
  • Володимир Ращук — актор і військовий, відомий за серіалом «Прикордонники»;
  • Ігор — професійний гравець у покер;
  • Вадим — ютубер;
  • Марія — домогосподарка.

Усі ці учасники змагатимуться не тільки за головний приз, а й за звання найкращого стратега та детектива шоу.

Де і коли дивитися онлайн

Перший випуск шоу «Зрадники» вже доступний безкоштовно та без реєстрації на платформі SWEET.TV. Наступний епізод вийде цієї щоп’ятниці, 7 листопада, і його можна буде переглянути в будь-який зручний час.

«Зрадники» – це не тільки захоплююче, а й психологічно напружене шоу, яке змушує глядачів гадати, хто ж насправді є «зрадником» серед учасників. Відсутність постановки і повна реальність роблять це шоу унікальним для української телевізійної аудиторії.

