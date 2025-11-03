Шостий випуск ювілейного сезону «Зважені та щасливі» вийшов у неділю, 2 листопада 2025 року на каналі СТБ. Ефір зібрав глядачів, які продовжують стежити за трансформаціями учасників, які з кожним випуском змінюють свої звички та погляди. Випуск 6 став логічним продовженням шляху, який конкурсанти проходять від першого дня сезону. Про новий епізод десятого сезону розповідає «Преса України» з посиланням на СТБ.

Ювілейний сезон проєкту

Десятий сезон зосереджується на рішеннях людей повністю змінити спосіб життя й навчитися жити без виправдань. Герої не просто скидають вагу, а вчаться стабільності, плануванню та відповідальності перед собою. Глядачі бачать, як перебудова харчування та режиму сну йде поруч із роботою з емоціями та стресом. Важливо, що показано не тільки тренажерний зал, а й буденні ситуації, де звички або ламаються, або закріплюються. Така перспектива допомагає сприймати схуднення як довготривалу поведінкову зміну, а не як короткочасний ривок.

Що очікує на глядачів у шостому випуску

У випуску 6 учасники перевіряють витримку, волю і здатність спокійно реагувати на критику. Команда жовтих із тренеркою Мариною Боржемською виходить на відкрите тренування у публічному просторі, де кожен перехожий стає стороннім спостерігачем. Такий формат зриває «захисну плівку» і вчить тримати фокус на цілі, навіть коли на тебе дивляться і оцінюють. Паралельно розбирають стратегії, як переключати увагу з осуду на результат і підтримку. Додаються психологічні вправи, що допомагають працювати з соромом, страхами і відкладанням рішень.

Зважені на щасливі, 10 сезон, випуск 6

Роль тренерів і ведучого

Обличчям сезону є Даніель Салем, який підтримує учасників у кризові моменти та допомагає не «зламатися». За тренувальний процес відповідають Марина Боржемська й Олексій Новіков, титулований «Найсильніший чоловік планети». Вони комбінують дисципліну, грамотні навантаження та психологічну стійкість, щоби прогрес був безпечним і стійким. Команда багато говорить про баланс: харчування, відновлення, сон і реакцію на конфлікти всередині групи. Учасники вчаться фіксувати маленькі перемоги, щоби не втрачати мотивацію між зважуваннями.

Де дивитися випуск 6 онлайн

Шостий епізод вже можна переглянути на офіційному сайті СТБ. Епізоди з’являються у розділі проєкту на сайті, де доступні попередні випуски та анонси. Також програму публікують на сервісі «Телепортал», що зручно для перегляду з різних пристроїв. На офіційному YouTube-каналі виходять найемоційніші моменти тижня, розширені інтерв’ю та закулісні фрагменти. Це дозволяє наздогнати пропущене і простежити особисті історії без прив’язки до телевізійного графіка.

