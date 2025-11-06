У Польщі затримано громадянина Росії Ігоря Рогова, раніше пов’язаного з опозиційним рухом «Відкрита Росія» та кампанією Олексія Навального. Його звинувачують у передачі розвідувальних даних російським спецслужбам (ФСБ) та участі в діяльності з отримання інформації про російських опозиціонерів, а також співробітників польських відомств. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Hromadske.

Згідно з інформацією польських слідчих, Рогов був помічений у шпигунській діяльності, зокрема вербуванні контактів серед російської еміграції та опозиції в Польщі. Він сам заявив, що «зробив більше користі, ніж шкоди», але при цьому визнав співпрацю з ФСБ.

Статус та стипендія

До обвинувачень Рогов проживав у Польщі як біженець. Він отримав статус політичного біженця після початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Також він брав участь у стипендіальній програмі в Польщі.

Він отримував стипендію від польського МЗС, брав участь у освітній програмі та отримав дозвіл на проживання.

Діяльність та підозрювані схеми

Слідство стверджує, що Рогов через кур’єрів передавав ФСБ дані про опозиціонерів, викладачів, співробітників польських міністерств. Серед доказів — знайдені на його телефоні фотографії трубопроводів та інфраструктури, а також згадки про посилку з вибуховими компонентами.

Як він сам пояснив, ФСБ поставило йому завдання «влізти» в коло опозиції, отримати доступ до людей і передавати інформацію.

Правові наслідки

Рогов та його дружина Ірина звинувачуються польськими властями в роботі на російську розвідку. Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує серйозний термін ув’язнення (до 8 років і більше).

Чому справа привертає увагу

Справа ставить питання про безпеку російських опозиціонерів у Польщі та роль еміграції як оперативного середовища.

Вона показує, як спецслужби РФ можуть використовувати програми притулку та стипендії в країнах ЄС для агентурної роботи.

Польща, в свою чергу, розглядає цей випадок як приклад загрози національній безпеці з боку іноземних агентів.

Що залишається невідомим

Точна сума стипендії чи гранту, отриманого Роговим від польських органів.

Повний список осіб з опозиції та академічної спільноти, які могли стати об’єктами збору інформації.

Дата можливого суду та деталі обвинувачення по вибуховим компонентам — частина інформації поки що не розкрита офіційно.

Також ми повідомляли, що Польща запроваджує буферну зону на кордоні з Білоруссю.