6 листопада 2025 року київське «Динамо» проведе третій матч основного раунду Ліги конференцій проти боснійського клубу «Зріньскі». Матч обіцяє бути цікавим і важливим для обох команд. Де і коли дивитися матч, а також кому прогнозують перемогу, – розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Становище команд у групі

«Динамо» розпочало свою єврокубкову кампанію не найкращим чином, зазнавши двох поразок — від англійського «Крістал Пелас» (0-2) і турецького «Самсунспора» (0-3). Після цих результатів команда опинилася на останніх місцях у своїй групі, не маючи жодного очка.

У свою чергу, «Зріньскі» здобув три очки, обігравши «Лінкольн Ред Імпс» (5-0), але зазнав поразки від «Майнцу» (0-1).

Про команду «Зріньскі»

«Зріньскі» — чинний чемпіон Боснії та Герцеговини, який, незважаючи на відсутність великих імен у складі, показав себе сильним суперником. Команда має досвід участі в єврокубках і кваліфікаціях до Ліги чемпіонів.

У складі «Зріньскі» є знайомі українським фанатам футболісти: півзахисник Невен Джурасек, який грав за «Шахтар» і «СК Дніпро-1», а також вінгер Маріо Чуже. Колектив із Мостара має хорошу ефективність в атаці, середній показник — 1,4 гола за гру в національному чемпіонаті, та надійно захищається — лише шість пропущених м’ячів у 12 матчах. Зараз команда йде на другому місці у своєму чемпіонаті і має безпрограшну серію з 10 матчів.

Проблеми «Динамо» та кадрові зміни

Матч з «Зріньскі» стане частиною серії важких ігор для «Динамо», яке вже зіграло виїзні матчі в Туреччині і провело два “Класичні” проти «Шахтаря». Це вимагає високої фізичної підготовки і може вплинути на стратегію команди. Крім того, кілька гравців «Динамо», зокрема Волошин і Бражко, все ще мають травми, що ускладнює складання оптимального складу.

Водночас, тренерський штаб команди може розраховувати на повернення таких гравців, як Шапаренко, Дубінчак і Тимчик, що додає варіативності в тактичні схеми. Ще однією важливою новиною є дискваліфікація ключового опорного півзахисника «Зріньскі» Савіча, що може полегшити завдання для киян.

Де дивитися матч та суддівська бригада

В Україні матч «Динамо» — «Зріньскі» можна буде дивитися ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO. Поєдинок розпочнеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

Судитиме гру нідерландська бригада арбітрів на чолі з Марком Нагтегаалом, його асистентами будуть Діон Фіккерт та Мурат Кючюкербір.

Прогноз букмекерів

Букмекери компанії GGBET вважають «Динамо» фаворитом у цьому матчі. Коефіцієнт на перемогу української команди складає 1,61, а можливість нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 4,12. Перемога «Зріньскі» вважається найменш ймовірним результатом з коефіцієнтом 5,32.

