Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем 4 листопада у Віндзорському палаці був удостоєний лицарського звання. Почесну відзнаку йому особисто вручив король Чарльз III. Церемонія пройшла в урочистій атмосфері, а після короткої розмови з монархом спортсмен прийняв вітання від присутніх. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, відзнака присуджена за видатні заслуги в спорті та значний благодійний внесок. Під час церемонії Бекхем з королем обмінялися кількома теплими фразами. Згодом спортсмен зізнався, що, дізнавшись про майбутню нагороду, не стримав емоцій і розчулився. Він наголосив, що це особливий момент для всієї його родини, та з гумором додав, що не заперечував би, якби діти зверталися до нього «сер». Також Бекхем зазначив, що виріс у скромній родині на сході Лондона, мріяв про професійний футбол і тепер стоїть у стінах Віндзорського замку поряд із британською монархією.

На церемонію Бекхем прибув разом із дружиною Вікторією, яка спеціально до події створила для нього костюм, а також із батьками — Тедом і Сандрою. Вікторія обрала вишукану чорну сукню власного бренду, підкресливши стриманий стиль подружжя. Сам Девід з’явився у класичному образі з характерною британською елегантністю.

Ще в червні цього року Бекхема включили до королівського списку відзнак з нагоди дня народження монарха. Тоді ж стало відомо, що футболіст претендує на лицарський титул, який тепер офіційно підтверджено на церемонії у Віндзорі.

Що відомо про Девіда Бекхема

З дитинства захоплюючись футболом, у 1993 році Бекхем підписав професійний контракт із Manchester United. У складі клубу шість разів ставав чемпіоном Англії, двічі здобував Кубок країни, а в 1999-му разом із командою оформив історичний «требл», вигравши Лігу чемпіонів. Пізніше перейшов до Real Madrid, де грав поруч із такими зірками, як Зінедін Зідан і Роналдо, та у 2007 році виборов титул чемпіона Іспанії. Завершальний етап кар’єри провів у США з LA Galaxy, популяризуючи футбол, а останній сезон відіграв за Paris Saint-Germain, з яким у 2013 році став чемпіоном Франції.

За збірну Англії Бекхем провів 115 матчів, 58 із них — у статусі капітана. Серед найяскравіших моментів — знаменитий штрафний у ворота Греції, що забезпечив Англії путівку на чемпіонат світу 2002 року. Після завершення ігрової кар’єри він активно займається благодійністю, є послом доброї волі UNICEF та ініціює проєкти, спрямовані на підтримку дітей і молоді по всьому світу.

