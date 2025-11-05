Українці, які мешкають або тимчасово перебувають за межами держави, тепер можуть авторизуватися в застосунку «Дія» без банківської ідентифікації BankID. Це відкриває доступ до електронних документів і державних послуг онлайн навіть тоді, коли немає чинного доступу до українського банку. Про це повідомляє Преса України із посиланням на публікацію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Підтвердження особи відбувається через безконтактне зчитування документа за допомогою технології NFC. Користувачеві достатньо прикласти ID-картку або біометричний закордонний паспорт до смартфона, і система автоматично звірить дані з реєстрами. Такий підхід спрощує взаємодію з державними сервісами та допомагає залишатися на зв’язку з Україною з будь-якої країни світу.

Що потрібно для авторизації без BankID

Щоб скористатися входом без BankID, необхідний смартфон із підтримкою NFC та один із двох документів: ID-картка громадянина України або біометричний закордонний паспорт. Технологія NFC працює за принципом безконтактного зчитування чипа, тож важливо, аби функцію було увімкнено в налаштуваннях пристрою. Для ID-картки критично, щоб на звороті була зазначена інформація про РНОКПП (податковий номер), адже без нього підтвердити особу не вдасться. Для закордонного паспорта діє вимога щодо року видачі: документ має бути оформлений не раніше 2015 року та містити РНОКПП, внесений під час оформлення. За потреби доступ до реєстрів може вимагати активований VPN із сервісами України.

Покрокова інструкція входу

Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і функцію активовано, а документ чинний і не пошкоджений. Далі дотримуйтесь простого алгоритму, який допоможе уникнути типових помилок під час авторизації в «Дії»:

увімкніть NFC і, за необхідності, VPN із сервісами України;

відкрийте застосунок «Дія» та оберіть вхід без BankID;

підготуйте ID-картку або біометричний паспорт і прикладіть до задньої панелі телефона;

дочекайтеся, поки «Дія» зчитає дані з чипа та звірить їх із реєстрами;

після підтвердження особи перевірте наявні е-документи та перелік доступних послуг.

Часті перешкоди та як їх вирішити

Найпоширеніша причина відмови — вимкнений або відсутній модуль NFC, через що смартфон не читає чип документа. Якщо авторизація відбувається за ID-карткою, перевірте наявність РНОКПП на звороті: без цього параметра система не зможе ідентифікувати користувача. Для входу за біометричним паспортом важливо, щоб документ видавали з 2015 року і під час оформлення було внесено РНОКПП у реєстр. Додати податковий номер до вже виданого паспорта неможливо, тож у разі відсутності доведеться оформлювати новий документ. Перебуваючи за кордоном, для стабільної роботи «Дії» інколи потрібен VPN, щоб застосунок коректно звернувся до українських державних систем.

Куди звернутися по допомогу

Якщо ви перебуваєте за кордоном і вважаєте, що ваші права порушено, звертайтеся до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Для зв’язку доступні електронна пошта hotline@ombudsman.gov.ua та телефон (044) 299-74-08, де підкажуть подальші кроки. Описуйте ситуацію докладно: країну перебування, спробу авторизації та отримані повідомлення від «Дії». У технічних питаннях допоможе служба підтримки застосунку та офіційні інструкції, які регулярно оновлюються. Дотримання наведених порад суттєво підвищує шанси на успішний вхід без BankID та швидке отримання потрібних послуг.

