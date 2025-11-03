У понеділок, 3 листопада 2025 року, на території Дніпропетровської області діють графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для підприємств. У регіоні передбачені черги вимкнень у такі часові проміжки: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Укренерго».

Графіки відключень світла на Дніпропетровщині

Для окремих груп споживачів діють різні графіки:

Черга 1.2 — з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.

Черга 2.1 — з 18:00 до 22:00.

Черга 2.2 — з 18:00 до 20:00.

Черга 5.1 та 5.2 — з 16:00 до 18:00.

Частина черг (наприклад, 1.1; 4.1; 4.2; 6.1; 6.2) не передбачає відключень цього дня.

Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися в режимі реального часу залежно від навантаження на енергосистему. У разі підвищеного споживання або аварійних ситуацій можливе розширення переліку відключень.

Мешканців Дніпропетровщини просять заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв: зарядити мобільні телефони, павербанки та ліхтарики, а також уникати одночасного використання потужних електроприладів у періоди пікового навантаження.

Ця інформація є актуальною станом на ранок 3 листопада 2025 року. Оновлені графіки можна перевіряти на офіційних ресурсах вашого електропостачальника або в мобільних застосунках енергетичних компаній.

