У жовтні долар у безготівковому сегменті подорожчав на 83 копійки: з 41,14 грн на початку місяця до 41,97 грн на 31 жовтня. Це не максимум року — у січні офіційний курс сягав 42,28 грн, однак тренд на укріплення американської валюти помітний. Із жовтня 2023-го в Україні діє режим керовано гнучкого курсоутворення: ціна формується на міжбанку, а Нацбанк згладжує надмірні коливання інтервенціями з резервів. Фінансові аналітики пояснюють жовтневу динаміку «керованою девальвацією» гривні: регулятор втручається точково й обережно, водночас зберігаючи ресурс. На думку експертів, у разі надмірного розігріву попиту НБУ може «натиснути гальма», щоб не допустити панічних настроїв. Чому дорожчає долар та яким прогнозується курс у листопаді, розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Додатковий тиск на очікування створювали обговорення між НБУ та МВФ щодо параметрів курсової політики — це підживило інтерес до валюти, але ситуацію під контролем втримали обсяги інтервенцій і загальна керованість ринку. Банкіри нагадують про сезонний фактор: восени активізуються імпортери, тож попит зазвичай перевищує пропозицію на 10–15%. Водночас Нацбанк продовжує балансувати ринок продажем валюти, коли це доцільно, що стримує різкі стрибки. У підсумку жовтень пройшов без «шоків», а коливання залишалися в межах прогнозованих коридорів. Для побутових споживачів це означає, що різкі розвороти малоймовірні, хоча помірне здорожчання долара може зберегтися.

Яким буде курс долара та євро у листопаді

Листопад, за оцінками учасників ринку, мине у режимі підвищеної чутливості до новин. Впливовими залишаються параметри держбюджету-2026 (орієнтир курсу в макропрогнозі — 45,7 грн/дол.) і графік зовнішньої підтримки наступного року, що формуватиме очікування бізнесу. На короткому горизонті важитимуть і цінові індикатори: після вересневого приросту інфляції на 0,3% у жовтні очікувався розгін до 0,5–0,7%, що також підживлює курсові очікування. До ризиків додаються безпекові фактори та стан енергетики: атаки по інфраструктурі збільшують витрати бізнесу і можуть впливати на попит на валюту. На цьому тлі базовий сценарій передбачає помірний «бичачий» настрій без різких імпульсів.

У робочих прогнозах банкірів долар у листопаді коливатиметься поблизу 41,8–42,5 грн, а євро — у діапазоні 48,5–50 грн. Допускаються невеликі відхилення всередині коридору з короткими періодами прискорення та паузами. Ключова роль належатиме поведінці НБУ на міжбанку: за появи надлишкового попиту регулятор, імовірно, посилюватиме продаж валюти, а за послаблення — викуплятиме надлишок у резерви. Ринкові очікування можуть коригуватися під впливом новин щодо міжнародного фінансування, однак системних підстав для стрибків наразі не проглядається. Відповідно, базовий ризик — це не «ралі», а плавний дрейф.

Для домогосподарств та малих інвесторів експерти радять уникати емоційних покупок готівки й не піддаватися «ефекту натовпу». Доцільніше планувати витрати в національній валюті, формувати валютну «подушку» поетапно та диверсифікувати за строками, а не намагатися «впіймати дно» або «пік». Якщо кошти потрібні для коротких виплат у гривні, конвертація «про запас» може створити зайві ризики. Помірність і розважливість — найкраща стратегія на фоні керованих коливань: ринок залишається під наглядом регулятора, а фундаментальні фактори змінюються поступово.

Раніше ми повідомляли, що ціни на золото обвалилися.