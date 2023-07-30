Олімпійські надії: Українські спортсменки на шляху до золота на світовому чемпіонаті

Українські спортсменки у сфері фехтування вийшли до півфіналу. Півфінал світового чемпіонату з цієї спортивної дисципліни, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Національної федерації фехтування.

У Мілані пройшов чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу з дисципліни фехтування. Збірну української держави представили: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кровацька, а також Юлія Бакастова.

Українські спортсменки змагалися проти конкуренток зі Сполучених Штатів Америки. У першій половині матчу українські спортсменки поступалися своїм конкуренткам, проте після них змогли надолужити втрачене. Вони вибороли свою перемогу з рахунком 45:44.

Фінальний укол шпагою завдала Ольга Харлан, яка раніше стала частиною великого скандалу на політичному ґрунті.

Нагадаємо, раніше Харлан потрапила до центру скандалу.