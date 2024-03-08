Нічия у поєдинку “Динамо” та “Верес”: Підсумки 20-го туру Прем’єр-ліги України

Київське “Динамо” розписало нічию з рівненським “Вересом”. Це сталося на 20 турі Прем’єр-ліги України, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат гри.

Команди “Верес” та “Динамо” добре показали себе на грі, отримавши в результаті матчу нічию. Підсумковий рахунок становив 1:1.

Перший момент, який зафіксували фанати, був створений господарями поля. Вони на 5-й хвилині зуміли забити гол. За кілька хвилин “Динамо” ледь не подвоїли перевагу перед суперниками, але противник чинив опір.

Після перерви “Динамо” також почали показувати гарну гру. “Верес” у свою чергу почав вирівнювати рахунок та забив свій гол. Після цього ніхто забити не зміг і гра закінчилася нічиєю.

Це добрий результат для “Динамо” після поразки “Шахтарю”.