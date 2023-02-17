Джон Фьюрі сміється з Усика: “Він дрібний і нездатний!”

Джонатан Ф’юрі знову поставився з зневагою до українського чемпіона Усика, повідомляє “Преса України”.

Батько Тайсона Ф’юрі описав Усика як дрібного і нездатного до великого бою бійця. При цьому батько не втрачає можливостей підняти свого сина. Він називає Тайсона справжнім королем боксерського рингу.

Називаючи Усика дрібним, Джон підкреслив, що “можливо, він приємний хлопець”. Можливо, це формулювання викликане можливістю громадського засудження батька Тайсона Ф’юрі, якби в його промові був один негатив.

Також він похвалив Україну та її народ, назвавши українську державу чудовою країною і побажав найкращого майбутнього. усій Україні.

Джон порівняв Усика зі Стівеном Каннінгемом, назвавши українського бійця найгіршим по відношенню до Каннінгема.

Це не перший вислів про те, що український чемпіон недостатньо сильний від Ф’юрі.