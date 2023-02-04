Підключення до електропостачання: відновлення енергетики Одеси

Аварія на високовольтній підстанції в Одесі посилила кризу електроенергії. Проте енергетичні експерти вже приєднали критичну інфраструктуру міста до енергопостачання.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на відео заяву Володимира Кудрицького.

Голова НЕК “Укренерго” заявив, що експертам вдалось налагодити системи електро, водо та теплопостачання українського міста. Володимир Кудрицький збирається в найближчому майбутньому почати співпрацю з Міністерством енергетики та обленерго. Метою цих дій голови НЕК є переживлювання критичної інфраструктури на альтернативні автономні енергетичні джерела.

Наразі сили обленерго зосереджені на відновленні енергетичної підстанції одеського міста, яке постраждало після збройної агресії Збройних Сил Російської Федерації.

Раніше під екстрені відключення потрапили 3 регіони.