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Середа, 25 Січня

Екстрені відключення світла: під них потраплять 3 регіони

Багровий ІлляBy Updated: Регіони Коментарів немає1 Min Read

Екстрені відключення світла в Україні. У трьох українських регіонах буде запроваджено екстрене вимкнення електроенергії.

Повідомляє “Преса України”.

Диспетчери НЕК у Дніпропетровщині зазначили, що наразі використання Дніпропетровською областю електричної енергії перевищує зазначений ліміт, при чому, суттєво.  Це стало мотивацією до запровадження міри регулювання витрат електроенергії.

У Запорізькій області також запровадять відключення, також за причини перевищення допустимих лімітів.

Також буде вимкнення електроенергії у Львівщині. Максим Козицький заявив, що ця міра визвана метою стабілізування ситуації в енергетичній системі. Також він повідомляв про графік відключень погодинного формату, та сказав, що він поки не працює.

Читайте також, в Україні відбудеться відключення електроенергії.

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