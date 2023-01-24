Екстрені відключення світла: під них потраплять 3 регіони

Екстрені відключення світла в Україні. У трьох українських регіонах буде запроваджено екстрене вимкнення електроенергії.

Повідомляє “Преса України”.

Диспетчери НЕК у Дніпропетровщині зазначили, що наразі використання Дніпропетровською областю електричної енергії перевищує зазначений ліміт, при чому, суттєво. Це стало мотивацією до запровадження міри регулювання витрат електроенергії.

У Запорізькій області також запровадять відключення, також за причини перевищення допустимих лімітів.

Також буде вимкнення електроенергії у Львівщині. Максим Козицький заявив, що ця міра визвана метою стабілізування ситуації в енергетичній системі. Також він повідомляв про графік відключень погодинного формату, та сказав, що він поки не працює.

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