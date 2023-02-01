“Один пункт ми можемо взяти на себе”: шефство Франції щодо одного пункту формули миру

Французька держава може допомогти Україні із формулою миру. Взяти на :себе реалізацію одного з пунктів цього плану.

Повідомляє “Преса України”.

Руслан Стефанчук у телемарафоні заявив, що французька держава підтримує формулу ядерного мира. Підтримує на всіх рівнях цього плану, що може стати причиною активної допомоги Франції і в подальшій перспективі.

Оскільки французька держава в Європі займає лідерську позицію щодо питань ядерної безпеки, Франція запропонувала взяти на себе забезпечення пункта формули миру, який стосується їх спеціалізації. Пункту про ядерну та радіаційну безпеку.

Те, що Франція проявляє активність у сфері формули миру, ймовірно, є аргументом щодо того, що у новому пакеті допомоги ЗСУ від Італії є ПВО, яке за словами італійського міноборони буде постачати лише за домовленості із Францією

Також французька держава раніше надала програму тренувань для українських військових пілотів.