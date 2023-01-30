Навчання українських пілотів: Франція розглядає це питання

Питання підготовки українських пілотів буде розглянуте. Допомогти українській державі в цьому визвалась Франція.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву Себастьяна Лекорню.

Себастьян Лекорню, який обіймає посаду помічника міністра оборони заявив, що про французьку повітряну підготовку є чимало гарних відгуків від професіоналів різного масштабу. Він підкреслив, що саме він буде радий допомогти Збройним Силам України у тренуванні в використанні французької повітряної техніки.

Також було зазначено, що більше немає перешкод щодо постачання французьких літаків військовим української держави, що розв’язує руки французьким громадянам, які хочуть допомогти Збройним Силам України у нелегкій війні.

Міністерство оборони проте не поспішає з наданням Україні літаків, бо немає запиту. Наразі вони зосередились на поповненні систем протиповітряної оборони

Якісне тренування вкрай важливе, щоб не траплялося трагедій як біля поліського міста.