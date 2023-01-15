Обстріл Каховки: стала відома причина атаки

Збройні Сили Російської Федерації здійснили обстріли Каховки. Атака велася з передмістя, ціллю цього злочину було примушення громадян Каховки до евакуації. Евакуації в межі кордонів Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Сергія Хланя.

Зброя російських військових була націлена на житловий квартал. Після обстрілу у багатьох будівлях були вибиті вікна, у деяких знищено дах, а десь квартири були знищені вщент.

Сергій Хлань, пишучи про це додав, що відказ від співпраці із країної-агресором карається тиском. Під найвищою загрозою ті родини, які пов’язані з антитерористичною операцією, або ж з сучасною повномасштабною війною Збройних Сил України против ЗС Російської Федерації. Російські військові отримують інформацію про таких людей від колаборантів.

Нагадаємо, Збройні Сили Російської Федерації “більше немає такої розкоші”.