Харківська область зазнала атак: стали відомі наслідки

Два села в Харківській області атаковано. Збройні Сили Російської Федерації створили проблеми з електричною енергією та ушкодили інфраструктуру.

Повідомляє “Преса України”.

Село Червона Зоря зазнало атак з мінометів Збройних Сил Російської Федерації. Атака була скоєна в першій половині дня, 28 січня 2023 року. Мінометний обстріл ушкодив два будинка.

Також ЗС РФ атакували село Одноробівка, о 17:45 почався обстріл з артилерії з боку військових країни-агресора. Поранених немає, однак пошкодженні два будинка.

Це не перша атака на Харківщину, 27 січня 2023 року також був обстріл декількох населених пунктів цієї області української держави. Наслідком цих атак стало поранення цивільного чоловіка. Пораненого оперативно госпіталізували у місцеві клініки, рівень тяжкості йому присвоїли середній.

Також стала відома причина обстрілу Каховки.