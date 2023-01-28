Авіаційний удар по Сумщині: сталі відомі наслідки

Сумщина потерпає від авіаційних ударів Збройних Сил Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Сумської обласної військової адміністрації.

У повідомленні в фейсбуці Сумська ОВА повідомила, що по території Сумської області російські військові спрямували атаку, попередні дані кажуть, що вона авіаційного характера.

Також у пості Сумська обласна військова адміністрація доповнила інформацію. Після атаки, спрямованої на місто Середино-Буда, яке знаходиться у Шостинському районі, були знищені частини цивільної інфраструктури.

Удар по Середино-Буді знищив стіну двоповерхового будинка, ушкодив будинок спортивного комплекса, що знаходиться в місті, також під атаку потрапив дитячий садок та приватні будинки, в яких, ймовірно, через вибухову хвилю вибило вікна.

Сумщина зазнала рекордну кількість атак за раз: 187 обстрілів.