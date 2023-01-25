Майже 200 ударів по Україні: Сумська область

Прикордоння Сумської області зазнало майже 200 атак з боку Збройних Сил Російської Федерації за день. Вівторок 24 січня 2023 став дуже тяжким для Сумщини, українська область зазнала 187 ворожих обстрілів.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Дмитра Живицького.

У повідомленні Дмитра Живицького йдеться про те, що Сумщина зазнала рекордне число ворожих атак, а саме 187 обстрілів.

Сім громад постраждали від агресії Збройних Сил Російської Федерації. Білопільська громада зазнала 48 прильотів з артилерії та 34 з мінометів. Шалинська громада — 20 мінометних атак. Новослобідська громада зазнала 10 ударів. Есманська — 6 мін та 18 прильотів артилерії. Миропільська — 11 прильотів ворожих снарядів. Путильська громада — 19 прильотів. Краснопільська — 3 міни та 6 прильотів.

Це не перші обстріли Сумщини. Багато постраждалих було ще 18 січня.