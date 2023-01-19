Мінометний обстріл: постраждали дві громади

Обстріли Сумщини. Збройні Сили Російської Федерації обстріляли з мінометів Сумську область. Атака з боку російських військових сталася 18 січня, тоді під мінометну атаку потрапило дві українські громади.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Дмитра Живицького.

Сумська обласна військова адміністрація написала пост, у якому розказала про обстріл. Сумщина стала ціллю мінометної атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації 18 січня 2023 року. Протягом обстрілу російськими військовими постраждали Краснопільська, по якій попали 4 прильоти ворожих мін, та Шалигинська до якої прилетіло 15 120 мм мін громади.

Громади, які потрапили під обстріл залишились без руйнувань та жертв, що підкреслює Дмитро Живицький з Сумської ОВА.

Нещодавно Збройні Сили Російської Федерації обстріляли Запоріжжя запальними снарядами.