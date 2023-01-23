26 нових автомобілів: допомога медикам України

26 нових автомобілів невідкладної медичної допомоги поставлено в Україну. Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я допомогло українській державі, поповнивши автопарк автомобілів, які належать екстреним службам України.



Повідомляє “Преса України” із посиланням на сторінку Мінохорони здоров’я України.

26 нових автомобілів заточені для дій під час військових подій. Вони оснащенні приладдям, якого може потребувати пацієнт під час військових дій.

У складі автопарку, яке постравило Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я входять 6 автомобілів, які призначені для перевезення пацієнтів з місця події до найближчого медичного закладу, а також 20 реанімаційних автомобіля. У реанімобілі входять кисневі балони для допомоги людям, що не можуть дихати, дефібрилятори, апарати ШВЛ та іншим приладдям, яке допоможе важко пораненим пацієнтам.

Нагадуємо, раніше Україні надійшла допомога у розмірі 3 мільярдів доларів.