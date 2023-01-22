Удари по критичній інфраструктурі: ЗС РФ атакували Запорізьку область

Нова атака Збройних Сил Російської Федерації. Зазнала ушкоджень критична інфраструктура Запорізької області.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на відео генерального штабу України.

Реактивні системи залпового вогню Російської Федерації здійснили понад 20 обстрілів, під час яких від ракетної атаки постраждала критична інфраструктура Запорізької області України.

Свої основні сили Збройні Сили Російської Федерації зосереджує на Бахмутському напрямку.

Ймовірніше за все, така агресивність саме на цьому напрямку мотивована тим, що РФ зробила його для себе важливим. Російська держава помітила для себе Бахмут як одну із найпріорітетніших цілей, тому що ЗМІ про нього дуже багато говорили, і він став одним із стовпів пропаганди Російської Федерації, як Крим, Луганськ та Донецьк.

Нагадуємо, раніше Збройні Сили України готувались до можливої оборони Київщини.