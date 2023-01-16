Оборона Київщини: підготовка ЗСУ до можливої атаки

Збройні Сили України показали підготовку до оборони столиці української держави, Київської області.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук відео підготовки військових України.

Підрозділи інженерно-саперного напрямку ЗСУ мінують ділянки та шляхи, які можуть використати танки Збройних Сил Російської Федерації. Українські військові готуються до оборони Київщини від танкових підрозділів ЗС РФ, підготовлюючи до оборони дороги, ліса, та зводять інженерні огорожні системи.

Інженерні фахівці в рядах українських військових використовують усе можливе, міни, які належали українській державі ще до повномасштабного вторгнення та ті, які надали українській державі держави-партнери.

Всі ці підготовки мотивовані затриманням можливого наступу ворога, який часто намагається вдарити швидко.

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