Пожежа в Херсоні: спалахнуло приміщення Червоного Хреста

Пожежу у приміщенні, яке належить організації Червоного Хреста було ліквідовано. Спеціальні служби України загасили пожежу, до якої призвів обстріл нещодавний Херсону.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал ДСНС України.

У пості в телеграм заявляють, що пожежа, яку створив обстріл Херсону з боку Збройних Сил Російської Федерації була ліквідована. Обстріл викликав вогонь у будинку багатоповерхового типу, який знаходиться в одному з мікрорайонів міста Херсон.

На першому поверсі жертви пожежі розміщується приміщення, яке належить Червоному Хресту, одній із найважливіших цивільних структур.

Невідомо чи це цілеспрямована атака на Червоний Хрест, бо Збройні Сили Російської Федерації раніше не надавали цій організації дозволу на їх законне право огляду військово-полонених українських бійців.

Нагадуємо, Німеччина дасть 4 мільйони євро на Червоний Хрест України.