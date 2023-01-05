Пастки на кордоні Білорусі: ЗСУ розказує деталі

Нове угруповання, яке готове до потужної силової зустрічі із ворогом було створене на території республіки Білорусь Силами оборони України.

Повідомляє “Преса України”

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк надав інформацію, що на кордоні із республікою Білорусь було створено нову систему захисту, яка має багаторівневу структуру в своїй основі. Задача цієї системи — не дати Збройним Силам Російської Федерації перейти кордон республіки Білорусь та атакувати через неї Україну.

За словами Олександра Павлюка, це нове утворення готове гідно зустріти ворожі сили. Генерал-лейтенант повністю впевнений у своїх бійцях, він заявляє, що Збройні Сили Російської Федерації не зможуть перетнути українсько-білоруський кордон, бо не зможе подолати суцільні заміновані поля та завали, артилерійський вогонь, роботу снайперів і вогневих угруповань.

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