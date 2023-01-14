“В них більше немає такої розкоші”: в ЗС РФ проблеми з артснарядами

У Збройних Сил Російської Федерації великі проблеми з артилерійськими снарядами. Про це наголосив спікер Збройних Сил України на сході Сергій Череватий.

Повідомляє “Преса України”.

Череватий затверджує, що наразі вогонь з артилерії Збройних Сил Російської Федерації зосереджений на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Лиманському. В ЗС РФ “вже нема такої розкоші”, як підкреслив спікер Збройних Сил України. Теперь російськи військові мають обирати куди стріляти, а куди не можна, щоб економити свої бойові запаси. Українські військові оперативно знищують склади ворога, “особливо, за допомогою високоточних систем”, як підкреслив спікер Череватий, завершуючи свою заяву щодо виснаження артснарядів Збройних Сил Російської Федерації.

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