ЗС РФ захоплюють порожні будинки: російські військові використовують українську символіку

Збройні Сили Російської Федерації захоплюють порожні будинки, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та використовують символіку української армії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Ганни Маляр.

Військові російської держави продовжують активно мародерствувати. Також вони тероризують цивільне населення тимчасово окупованих територій української держави.

Найбільш придатні для проживання будівлі використовуються російськими військовими. Вони виселяють звідти цивільних та самі оселяються там. Підступи до будівель мінуються.

Також військові російських збройних сил почепили український прапор на КАМаз та поїхали в сторону Василівки, як повідомив мер Мелітополя. Ймовірно, вони намагаються використати момент несподіванки, або тихо накопичити сили у тилу Збройних Сил України.

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