“Ви не пройдете”: місія НАТО заважає військам Сербії війти в Косово

Місія, яку запровадила НАТО не дозволили збройним силам Сербії ввести свої військові підрозділи на територію Косова.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Deutsche Welle.

На територію республіки Косово верхівка Сербії збиралась ввести свої війська, для цього питаючись дозволу на розміщення однієї тисячи військовослужбовців та поліцейских, але отримало відмову від Kosovo Force.

Кілька нападів на Сербів у Косово стало мотиватором для Сербської верхівки для введення військ на територію республіки, але місія НАТО відхилила запити сербських чиновників. Александар Вувіч, який обіймає посаду президента Сербії заявив про те, що НАТО ігнорує необхідність повернення сербських збройних сил на територію республіки Косово, оскільки місії НАТО там досить.

Також умови для військової відповіді НАТО назвала РФ.