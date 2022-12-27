Ексначальник херсонської колонії зрадив Україну: стала відома причина

Прокурори Херсонської області спрямували до суду акт проти ексначальника Херсонської виправної колонії, який скоїв державну зраду.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм офісу генерального прокурора.

Ексначальник виправної колонії зрадив свою державу у перші дні окупації Херсону, він надав солдатам Збройних Сил Російської Федерації доступ без обмежень до очолюваного їм державного закладу. Там він надавав окупантам місце для відпочинку та медичну допомогу.

Також він надавав бійцям Російської Федерації послуги ремонтного характеру, залучаючи засуджених до проведення ремонту військової техніки солдат-окупантів. Також завдяки зв’язкам він намагався залучити й інших херсонських високопосадовців до співпраці із Збройними Силами Російської Федерації.Ексначальнику херсонської виправної колонії інкримінували державну зраду під час військового стану. (ч. 2 ст. 111 кримінального кодексу України). Слідчий ДБР здійснював досудове розслідування по справі зрадника.

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