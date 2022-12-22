Херсон знов під ударом: що потрапило під атаку “Граду”

Херсонська гімназія постраждала від атаки “Граду”, прокурори фіксують наслідки нової атаки країни-окупанта.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Херсонської обласної прокуратури.

Прокурори Херсону спільно з поліцією, військовими та спеціалістами проводять огляд гімназії міста, яка зазнала атаки “Граду” Російської Федерації.

Навчальний заклад був ушкоджений під час чергової атаки збройних сил Російської Федерації, один снаряд “Граду” влучив у дах будівлі, та ушкодив два навчальних класи, другий же залишив свій слід на спортивному майданчику гімназії.

Військових злочинців, які винні у цьому злочині при захоплені будуть карати за порушенням законів та звичаїв війни (ч. 1ст. 438 КК України).

Наразі особи винних не ідентифіковані, однак, готують належне розслідування справи порушення кримінального кодексу України, для цього слідчі зафіксували факти наслідків злочинних обстрілів з боку тимчасово окупованих територій.

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