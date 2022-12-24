Фінляндія за ЗСУ: нові поставки військової техніки

Сили оборони Фінлянднії продовжують підтримувати Збройні Сили України постачанням військової техніки, ціна якою сумарно 28,8 мільйонів, а також польовими навчаннями військових України.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Міністерства Оборони України.

Пакети допомоги військовим України вже налічують 189,2 млн євро в своїй вартості. Збройні сили Фінляндії також продовжать допомогати Збройним Силам України в тренуваннях у Великій Британії до кінця 2023 року.

Також Фінляндія вже допомагає Україні з енергетичним обладнанням. Мотивом цієї допомоги стали жорстокі удари Російської Федерації по критичній інфраструктурі, а саме електро та водопостачанню, які були порушені й досі енергетики відновлюють їх працездатність. Під удари навіть попадали атомні електростанції, які тимчасово були змушені перейти на зменшену потужність, але згодом повернулись до звичайного стану роботи дев’яти енергоблоків.

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