Допомога ЗСУ: як Литва підтримує військових

Перша партія допомоги Литви Збройним Силам України у вигляді светрів та термокомплектів була відправлена 21 грудня, вона налічувала зокрема 34 тисячі наборів.

Повідомляють “Преса України” з посиланням на твітер міністра оборони Литви.

Також міністром оборони Литви повідомляється про плани відправки 19 тисяч светрів та 15 тисяч термокомплектів бійцям Збройних Сил України найближчим тижнем.

До цього ця країна допомогала у війні проти Російької Федерації тим, що відправила в Україну 105-мм гаубиці, обладнення для ремонту газопроводів та електростанцій, ціна якого майже 100 тисяч євро, шість вантажівок з трансформаторами, зимовий одяг на суму більше двох мільйонів євро.У Вільнюсі під час постачання гаубиць до України наголосили, що нашій країні потрібно постійно надавати зброю і не робити пауз, що Україна потребує беззупинного постачання.

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