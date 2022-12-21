“Ви можете відпочити”: Зеленський підписав новий указ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпуску для військових з умовою що відпустка буде 10 календарних днів, без урахування проїздів, але вони не мають бути довшими ніж 2 доби в один бік.

Повідосляє “Преса України” із посиланням на сайт Верховної Ради.

Закон був створений для того, щоб військовослужбовці могли отримати хоч якийсь відпочинок від бойових дій. Бійці не будуть ефективні, якщо будуть втомлені тим, що приймають участь у збройному конфлікті між Україною та Російською Федерацією.

Закон підписаний Володимиром Зеленським передбачає, що під час воєнного стану у особливий період бійцям може бути надана частина щорічної відпустки, а також, відпустка за сімейними обставинами, або іншими поважними причинами, при чому фінансування буде збережено. Кожна з відпусток може бути тривалістю не більше 10 календарних днів, без урахування поїздки, але вона не має бути довшою ніж дві доби в один кінець та здійснюється у межах України. Частину щорічної відпустки може бути надано лише раз за календарний рік, якщо загальна чисельність військовослужбовців певної категорії більше ніж 70%.

Доповнимо, що Зеленський отримав світове визнання