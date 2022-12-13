Зміна тактики: військові РФ використовують тактику ведення бою ЗСУ.

Тактика військових сил Російської федерації змінилася, але ЗСУ не здає позиції.
Повідомляє “Преса України“.
Тактика військ Російської федерації змінилася і тепер вони діляться на окремі підгрупи, які розділили між собою забов’язання. Одні штурмують, а інші прикривають вогнем.
За словами Череватого, швидше за все саме Збройні Сили України змулси росіян змінити тактику ведення бою.
Він зазначив що тепер росіяни використовують тактику, яку використовували українці ще з боїв під Києвом. А саме — використовують малі групи.
За словами полковника, навіть це копіювання не допомагає їм пересилати збройні сили України, точніше систематично пробивати нашу оборону.
Бахмут і досі є найгарячішою точкою цього конфлікту, бо саме там найвища інтенсивність ударів і намагань прорвати оборону Збройних Сил України.Тим не менше запаси ворога поволі стають меншими. Боєприпаси 112 та 152 мм ворог вже змушений доставляти з віддалених регіонів.
Читайте також, українські військові отрмають премію