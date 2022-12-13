Агент у Краматорську:  СБУ затримали розвідника РФ

У Краматорську було доказано вину ще одного агента Російської Федерації, який здавав розвіддані ворогу.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Служби Безпеки України.

Російський агент проведе 14 років за гратами за те, що здавав позиції Збройних Сил України у Краматорську.

Задачею російського агента був збір розвідданих щодо позицій Сил оборони на східному фронті. Він виявляв позиції Збройних Сил України, а також Національної Гвардії.

Також він видавав місця перебування та переміщення співробітників правоохоронних органів на території.

Зловмисника було затримано на Донеччині в ході спеціальної операції контррозвідки. В нього вилучили телефон, де було знайдено законспероване листування з ворогом.

Слідство заявляє, що підозрюваний це місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував спецслужбовець Російської Федерації.

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