Понад 70 населених пунктів постраждали: наслідки погодних умов для електромереж

Погодні умови стали наслідком аварійних відключень енергопостачання.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на ДТЕК.

Протягом 11-12 грудня погодні умови як екстремальні пориви вітру стали наслідком знеструмлення більш ніж 70 населених пунктів, з яких 20 втратили електроенергію повністю, і 57 — частково.

Лагодження електромережі триває. Наразі знеструмлено вже 16 населених пункітв повністю та 37 — частково. Ушкоджено близько 20 ліній електропередач та 10 частково, і 525 трансформаторних підстанцій.

Погода у Києві не збирається заспокоюватись. Синоптики прогнозують ожеледець, дощ, що перейде в мокрий сніг, вітер 12 метрів в секунду. Фахівці запевняють, що будуть готові до екстрених виїздів та оперативного відновлення електромережі області.

Також фахівці закликають громадян бути обережними, і у разі якихось проблем із електромережею внаслідок погодних умов держатися подалі та звернутись до них.Нагадуємо, електроенергія стала дишевше. Хто буде платити менше за комунальні послуги електромережі.