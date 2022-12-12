Trending
Subscribe
Неділя, 18 Грудня

Ердоган лякає Греків: можливий ракетний удар по Афінах

Багровий ІлляBy Updated: Політика Коментарів немає1 Min Read

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган налякав греків ракетним ударом по Афінах.

Розповидає “Преса України” із посиланням на Politico.

Туреччина розробляє ракети Tayfun, яких бояться греки, аргументуючи свій страх можливістю вдару цих ракет по столиці, по Афінах.

Ердоган не став заперечувати. Він сказав, що ракети звісно вдарять, але якщо Греція не заспокоїться та спробує купити озброєння звідси й звідти, від Америки до островів. Таке Туреччина не буде терпіти і не залишиться у стороні. Таким чином, Реджеп Таїп Ердоган не погрожував Греції, а попереджав, що не буде терпіти.

Ракету Tayfun перевірили раніше. Її запустили з мобільної платвформи з аеропорту Різе Артвін на північному сході країни. Її політ тривав 561 кілометр і 458 секунд. Ціль знаходилась у Чорному морі, і була уражена неподалік міста Синоп.

Цю ракету називають першою у розробці Туреччини балістичною ракетою малої дальності.

Нагадуємо, Ердоган домовився з Зеленським. Президент Туреччини домовився о зустірчі президентів України та Россії.

Post Views: 89

Материалы по теме

Add A Comment

Comments are closed.

Новости

Пресса Украины

Другое

2002-2022. Преса України