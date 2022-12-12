Ердоган лякає Греків: можливий ракетний удар по Афінах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган налякав греків ракетним ударом по Афінах.

Розповидає “Преса України” із посиланням на Politico.

Туреччина розробляє ракети Tayfun, яких бояться греки, аргументуючи свій страх можливістю вдару цих ракет по столиці, по Афінах.

Ердоган не став заперечувати. Він сказав, що ракети звісно вдарять, але якщо Греція не заспокоїться та спробує купити озброєння звідси й звідти, від Америки до островів. Таке Туреччина не буде терпіти і не залишиться у стороні. Таким чином, Реджеп Таїп Ердоган не погрожував Греції, а попереджав, що не буде терпіти.

Ракету Tayfun перевірили раніше. Її запустили з мобільної платвформи з аеропорту Різе Артвін на північному сході країни. Її політ тривав 561 кілометр і 458 секунд. Ціль знаходилась у Чорному морі, і була уражена неподалік міста Синоп.

Цю ракету називають першою у розробці Туреччини балістичною ракетою малої дальності.

Нагадуємо, Ердоган домовився з Зеленським. Президент Туреччини домовився о зустірчі президентів України та Россії.