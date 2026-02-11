У середу, 11 лютого, на території Львівської області запроваджують графіки погодинного відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться побутових і юридичних споживачів та діятимуть протягом доби відповідно до визначених черг. Про застосування таких заходів офіційно повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається контрольованою, однак потребує тимчасових обмежень. Мешканців регіону просять із розумінням поставитися до змін у електропостачанні.

Графіки відключення світла на Львівщині на 11 лютого

Причиною введення графіків стали наслідки масованих ракетно-дронових атак росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергосистеми виникла необхідність рівномірного розподілу навантаження, щоб уникнути аварій та стабілізувати роботу мереж.

Такі заходи дозволяють підтримувати енергопостачання критичної інфраструктури та запобігати масштабнішим відключенням. У компанії підкреслюють, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальна інформація оновлюється в режимі реального часу.

Дізнатися, коли саме не буде світла, можна такими способами:

на офіційному сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?»;

у чат-боті «Львівобленерго» у Viber для побутових споживачів;

у чат-боті «Львівобленерго» у Telegram для побутових споживачів;

у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Viber для юридичних споживачів;

у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Telegram для юридичних споживачів.

У Львівобленерго закликають споживачів економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження. Це допоможе зменшити тривалість обмежень та швидше стабілізувати енергосистему регіону.

