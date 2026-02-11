У середу, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх 2026 року буде розіграно вісім комплектів нагород. Змагання проходять у межах Олімпіади-2026, яку приймають Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Українські спортсмени продовжать боротьбу одразу в кількох дисциплінах, зокрема у біатлоні, лижному двоборстві, гірськолижному та санному спорті. Програма дня передбачає як кваліфікаційні раунди, так і фінали, де визначатимуться призери. Преса України публікує детальний розклад стартів і час виступів представників України.

Які медальні старти заплановані на 11 лютого

Протягом середи організатори запланували вісім фіналів у різних видах спорту. Медалі розіграють у лижному двоборстві, біатлоні, санному спорті, ковзанярському спорті та фристайлі. Частина вирішальних стартів відбудеться у другій половині дня, що традиційно привертає найбільшу аудиторію. Окремі фінальні програми також передбачені у фігурному катанні, де спортсмени представлять довільні виступи. Саме ці змагання стануть ключовими подіями ігрового дня.

Розклад змагань у середу, 11 лютого

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна – Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

Лижне двоборство. Стрибки з трампліна – 11:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 1)

Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 1) 12:00. Фристайл. Могул, жінки (кваліфікація 2)

Фристайл. Могул, жінки (кваліфікація 2) 12:27. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 2)

Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 2) 12:30. Гірські лижі. Супергігант, чоловіки – Дмитро Шеп’юк

Гірські лижі. Супергігант, чоловіки – 14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км – Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

Лижне двоборство. Гонка на 10 км – 15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка на 15 км. Жінки – Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик

Біатлон. Індивідуальна гонка на 15 км. Жінки – 15:15. Фристайл. Могул, жінки. Фінал 1

Фристайл. Могул, жінки. Фінал 1 15:55. Фристайл. Могул, жінки. Фінал 2

Фристайл. Могул, жінки. Фінал 2 17:40. Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A)

Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A) 18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)

Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1) 18:00. Санний спорт. Двійки. Жінки. Перша спроба – Олена Стецків / Олександра Мох

Санний спорт. Двійки. Жінки. Перша спроба – 18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)

Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1) 18:51. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Перша спроба – Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура

Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Перша спроба – 19:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 м

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 м 19:48. Санний спорт. Двійки. Жінки. Друга спроба – Олена Стецків / Олександра Мох

Санний спорт. Двійки. Жінки. Друга спроба – 20:05. Керлінг. Чоловіки, груповий етап. Сесія 1

Керлінг. Чоловіки, груповий етап. Сесія 1 20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)

Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1) 20:30. Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма

Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма 20:37. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Друга спроба – Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура

Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Друга спроба – 21:27. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)

Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2) 22:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Італія, груповий етап (B)

Де дивитися Ігри-2026 онлайн в Україні

Українські вболівальники можуть стежити за перебігом Олімпіади-2026 у прямому ефірі та онлайн. Офіційним транслятором змагань в Україні є Суспільне Мовлення, яке забезпечує покази на своїх телеканалах і цифрових платформах. Онлайн-трансляції доступні на офіційному сайті мовника та у мобільних застосунках, де можна переглянути як прямі ефіри, так і записи виступів.

Крім того, окремі дисципліни можуть транслюватися на спортивних кабельних каналах, що мають відповідні права. Розклад ефірів і час початку трансляцій зазвичай оновлюються щодня, тому глядачам варто перевіряти програму мовлення напередодні стартів.

