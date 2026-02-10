Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на престижному турнірі Qatar TotalEnergies Open у Досі. У матчі другого кола змагань українка у двох сетах переграла співвітчизницю Даяна Ястремська, підтвердивши статус фаворитки протистояння. Поєдинок тривав трохи більше години та став другим офіційним дербі між тенісистками на міжнародному рівні, повідомляє Преса України.

Світоліна, яка входить до топ-10 світового рейтингу WTA, завдяки високому номеру посіву розпочала турнір одразу з другого раунду. Її суперниця перед цим подолала стартовий бар’єр, вибивши з сітки іспанську тенісистку Крістіну Букшу. Уже з перших геймів було помітно, що досвід і стабільність гри Еліні дозволяють контролювати перебіг матчу та нав’язувати свій темп.

Перший сет пройшов під повним диктатом Світоліної. Вона впевнено працювала на задній лінії, змушувала Ястремську часто помилятися та швидко повела в рахунку, завершивши партію з переконливим результатом 6:1. У другому сеті ситуація спочатку розвивалася за схожим сценарієм — Еліна повела 3:0 і здавалося, що матч швидко наближається до завершення.

Втім, Ястремська зуміла зібратися та змінити хід подій. Вона скоротила кількість невимушених помилок, почала агресивніше діяти на прийомі й змогла зрівняти рахунок — 4:4. Попри цей камбек, вирішальне слово знову залишилося за Світоліною. Українка вчасно додала у грі, виграла ключові гейми та спокійно довела матч до перемоги.

За статистикою поєдинку Світоліна виконала п’ять ейсів, допустила лише дві подвійні помилки та реалізувала шість брейків. Ястремська відзначилася двома подачами навиліт, але шість подвійних помилок і лише два реалізовані брейк-пойнти не дозволили їй розраховувати на позитивний результат. Як і під час їхньої попередньої зустрічі на US Open 2019 року, сильнішою виявилася Еліна.

Перемога в другому колі гарантувала Світоліній вихід до третього раунду турніру в Досі та місце серед шістнадцяти найкращих учасниць. Далі українка зіграє з переможницею матчу між Емма Наварро та Анна Калінська. Загальний призовий фонд змагань у Катарі цього сезону перевищує 4 мільйони доларів, що робить турнір одним із найпривабливіших у календарі WTA.

