Єдиний представник України у чоловічому одиночному катанні Кирило Марсак гучно заявив про себе на Олімпійських іграх 2026 року. 21-річний спортсмен не лише впевнено виступив у короткій програмі, а й суттєво перевершив власні попередні досягнення. Його результат став одним із найобговорюваніших серед дебютантів турніру. Завдяки стабільному прокату українець достроково забезпечив собі участь у довільній програмі. Такий виступ уже називають одним із найкращих у кар’єрі спортсмена, пише Преса України.

Успішний старт на головному турнірі чотириріччя

Для Кирила Марсака ці Ігри стали першими у кар’єрі, однак дебют виявився більш ніж упевненим. У короткій програмі він продемонстрував високий рівень підготовки та психологічну стійкість. Судді оцінили його прокат у 86,89 бала, що стало новим особистим рекордом спортсмена. Порівняно з попереднім максимумом результат покращився одразу на 10 балів, що свідчить про значний прогрес у техніці та презентації. Саме ця оцінка гарантувала українцю вихід до наступного етапу змагань без додаткової боротьби за кваліфікацію.

Варто зазначити, що сезон для Марсака загалом складається успішно. Раніше він уже відзначився на чемпіонаті Європи, де посів восьме місце. Це досягнення стало найкращим для України у чоловічому одиночному катанні за останні 26 років. Таким чином, виступ на Олімпіаді лише підтвердив стабільність його спортивної форми.

Складна техніка та впевнене виконання елементів

Коротка програма українця була насичена складними технічними елементами. Перед тим як детальніше розглянути ключові стрибки, варто підкреслити, що саме технічна база стала фундаментом його високого результату. Марсак продемонстрував контроль над кожним рухом і зумів уникнути грубих помилок. Судді відзначили як чистоту виконання, так і складність заявлених елементів. Найбільшу кількість балів принесли саме стрибкові комбінації.

Четверний сальхов — 12,61 бала

Потрійний аксель — 10,29 бала

Каскад потрійний лутц + потрійний тулуп — 12,21 бала

Окрім цього, українець отримав максимальний четвертий рівень за фінальне комбіноване обертання та доріжку кроків. Загальна оцінка за технічні елементи склала 49,2 бала. Компоненти програми, зокрема артистизм і хореографія, були оцінені у 37,69 бала. Це свідчить про гармонійне поєднання техніки та художньої складової.

Музичний супровід та емоційна складова виступу

Свій номер Кирило Марсак виконав під композицію “Fall On Me” у виконанні Andrea Bocelli та Matteo Bocelli. Вибір музики надав програмі особливої глибини та драматизму. Постановка вирізнялася стриманою емоційністю та продуманими переходами між елементами. Кожен рух був синхронізований із музичними акцентами, що посилило загальне враження від прокату. Судді позитивно оцінили цілісність образу та сценічну виразність спортсмена.

Окремо варто зазначити, що цей виступ мав для Марсака особисте значення. Програму він присвятив своєму батькові, який нині служить у лавах Сил оборони України. Такий емоційний підтекст додав номеру внутрішньої напруги та щирості, що не залишилося непоміченим ані глядачами, ані експертами.

Дата та час довільної програми

Змагання у чоловічому одиночному катанні триватимуть найближчими днями. Довільна програма за участю Кирила Марсака відбудеться у п’ятницю, 13 лютого. Початок трансляції заплановано на 20:00 за київським часом. Переглянути виступ можна буде на платформі “Суспільне Спорт“, а також у ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення. Очікується, що українець спробує закріпити свій успіх та покращити позиції у фінальному протоколі.

