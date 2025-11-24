Українська фрідайверка Катерина Садурська знову прославила Україну на весь світ, встановивши новий світовий рекорд у дисципліні занурення без ласт із постійною вагою (CNF). Про це повідомляє Преса України з посиланням на Instagram-аккаунт Sportbusiness.media.

На змаганнях Blue Element Competition 2025, що проходять у Домініці, спортсменка занурилася на неймовірну глибину 86 метрів на одному подиху. Попередній рекорд у цій дисципліні — 84 метри — також належав їй і був встановлений у грудні 2024 року, тож фактично Катерина вдруге перевершила саму себе. Її результат став знаковою подією для всього світового фрідайвінгу, адже межі можливого для жінок у CNF знову посунулися. Для українців це ще один яскравий приклад того, як наші спортсмени перемагають, попри всі виклики часу.

Хто така Катерина Садурська

Катерина Садурська — українська спортсменка, яка спочатку здобула відомість як синхронна (артистична) плавчиня. Вона виступала за збірну України, ставала призеркою міжнародних турнірів і брала участь в Олімпійських іграх, представляючи нашу країну на найвищому рівні. Народившись і вирісши в Україні, Катерина з дитинства була пов’язана з водою та мріяла про кар’єру у великому спорті. Синхронне плавання стало для неї першою професійною сценою, де сформувалися характер, витривалість та дисципліна. Саме ці якості згодом дали їй змогу зробити сміливий крок у новий для себе вид спорту — фрідайвінг.

Шлях від синхронного плавання до фрідайвінгу

Після багатьох років у синхронному плаванні Катерина відчула, що готова до нового виклику й нового етапу у спортивному житті. Фрідайвінг зацікавив її як вид спорту, де надзвичайно важливі внутрішній спокій, концентрація, робота з диханням та контролем свого тіла. Перехід не був простим, адже довелося фактично починати кар’єру з нуля, але з величезним багажем фізичної підготовки та досвіду з попередньої дисципліни. З часом Катерина почала брати участь у змаганнях, крок за кроком покращуючи свої результати в басейні та на глибині. Уже за кілька сезонів вона вийшла на рівень, де її ім’я стали пов’язувати з новими рекордами у фрідайвінгу.

Світові рекорди української фрідайверки

За останні роки Катерина Садурська неодноразово встановлювала нові світові досягнення в зануреннях без ласт із постійною вагою. Її прогрес можна описати як систематичне і впевнене «опускання» глибше з кожним сезоном. Спочатку вона вразила спортивну спільноту рекордами понад 70 метрів, потім послідовно подолала позначки 74, 76 і 78 метрів, поступово наближаючись до глибини, яка ще кілька років тому здавалася недосяжною. Досягнувши 84 метрів, Катерина вже була беззаперечною №1 у світі в CNF, але на цьому не зупинилася й додала ще 2 метри, встановивши новий рекорд — 86 метрів. Її виступи довели, що межі людських можливостей постійно можна розширювати за умови правильної підготовки та психологічної стійкості.

Спортсменка як символ сучасної України

Сьогодні Катерина Садурська — не просто рекордсменка й багаторазова чемпіонка, а й важливий спортивний голос України у світі. Вона виступає на міжнародних змаганнях під українським прапором, розповідає про нашу країну і нагадує, що попри війну українці продовжують боротися й перемагати. Своїми результатами фрідайверка надихає багатьох — як спортсменів-початківців, так і людей, далеких від спорту, але близьких до ідеї незламності. Її історія — це приклад того, як талант, праця й внутрішня мотивація здатні змінити не лише власне життя, а й уявлення світу про можливості українців. Саме тому кожен її новий рекорд сприймається не просто як спортивна новина, а як ще один сильний сигнал: Україна глибока у своїй силі й високі її досягнення.

