У вівторок, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройде четвертий змагальний день. У програмі — насичений графік стартів, у яких візьмуть участь 14 спортсменів збірної України. Українці змагатимуться одразу в п’яти видах спорту, а день обіцяє бути одним із ключових з точки зору кількості виступів і потенційної боротьби за високі місця. Про це повідомляє Преса України.

Протягом дня спортсмени виступатимуть у лижних перегонах, шорт-треку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні. Першими на олімпійські траси вийдуть лижники, а завершальними акцентами вечора стануть прокати у фігурному катанні та вирішальні заїзди у санному спорті. Детальний розклад стартів дозволяє вболівальникам заздалегідь спланувати перегляд найцікавіших моментів.

Змагальний день для України розпочнеться зі спринтерських гонок у лижних перегонах. У жіночій кваліфікації класичного спринту виступлять Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мігаль. Трохи пізніше до боротьби долучаться чоловіки — Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. За підсумками кваліфікації найсильніші спортсмени отримають право виступити у фінальних забігах, де й розігруватимуться медалі.

У програмі шорт-треку Україну цього дня представить Єлизавета Сидьорко, яка вийде на старт кваліфікації на дистанції 500 метрів. Для спортсменки важливо подолати перший раунд і зберегти шанси на вихід до фінальної частини змагань. Шорт-трек традиційно залишається одним із найдинамічніших і найнепередбачуваніших видів програми Ігор.

Центральною подією дня для української команди стане чоловіча індивідуальна гонка з біатлону на 20 кілометрів. На старт вийдуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, а також дебютант Олімпіади Тарас Лесюк. Саме ця дисципліна вважається однією з ключових для збірної, адже потребує не лише високої швидкості, а й максимальної точності стрільби.

У вечірній частині програми на українських уболівальників чекають виступи у санному спорті та фігурному катанні. Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть третій і фінальний четвертий заїзди в одномісних санях, за сумою яких визначаться підсумкові позиції. Паралельно у чоловічому фігурному катанні Кирило Марсакпредставить коротку програму, що стане важливим етапом у боротьбі за вихід до довільного прокату.

Розклад виступів українців 10 лютого:

10:15 — лижні перегони, спринт, жінки, кваліфікація

10:55 — лижні перегони, спринт, чоловіки, кваліфікація

11:30 — шорт-трек, 500 м, жінки, кваліфікація

14:15 — лижні перегони, спринт, жінки, фінал

14:25 — лижні перегони, спринт, чоловіки, фінал

14:30 — біатлон, індивідуальна гонка, чоловіки

18:00 — санний спорт, одномісні сани, жінки, третій заїзд

19:30 — фігурне катання, чоловіки, коротка програма

19:35 — санний спорт, одномісні сани, жінки, фінальний заїзд

Загалом у цей день на Олімпіаді буде розіграно дев’ять комплектів нагород. Чемпіонів і призерів визначатимуть у лижних перегонах, біатлоні, фрістайлі, гірськолижному спорті, керлінгу, санному спорті, шорт-треку та стрибках з трампліна. Частина фіналів проходитиме паралельно, що зробить програму особливо насиченою.

Медальні фінали 10 лютого:

13:55 — шорт-трек, змішана естафета

14:15 — лижні перегони, спринт, жінки

14:25 — лижні перегони, спринт, чоловіки

14:30 — фрістайл, слоупстайл, чоловіки

14:30 — біатлон, індивідуальна гонка, чоловіки

15:00 — гірські лижі, комбінація, жінки

19:05 — керлінг, змішані пари

19:41 — санний спорт, одномісні сани, жінки

21:05 — стрибки з трампліна, змішані команди

Де дивитись онлайн трансляцію

Офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор 2026 року в Україні є Суспільне мовлення. Прямі ефіри змагань можна буде переглянути на телеканалі «Суспільне Спорт», на регіональних каналах Суспільного, а також на офіційному сайті та YouTube-каналі мовника. Щоденна підсумкова студія з аналізом подій виходитиме у вечірньому ефірі телеканалу «Перший».

