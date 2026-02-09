Третя ракетка України, 42-га у світовому рейтингу Даяна Ястремська успішно розпочала виступи на престижному супертурнірі серії WTA 1000 у катарській Досі. У матчі першого кола українська тенісистка зустрічалася з представницею Іспанії Крістіною Букшею, яка посідала 56-ту сходинку рейтингу WTA. Поєдинок вийшов напруженим і затяжним, а його результат визначився лише в третьому сеті. Про перебіг зустрічі повідомляє Преса України з посиланням на офіційні дані змагань.

У рамках турніру WTA 1000 Доха Ястремська та Букша зустрічалися вже втретє в кар’єрі. Попередні два матчі залишилися за українкою, що додавало їй психологічної переваги перед стартом нового поєдинку. Водночас іспанка демонструвала стабільні результати останніми місяцями, тож легкого матчу не очікувалося. Зустріч від самого початку виправдала статус конкурентної та напруженої.

Перший сет пройшов під контролем Ястремської, яка впевнено повела з рахунком 5:0. Однак у ключовий момент українка несподівано втратила концентрацію та дозволила суперниці виграти чотири гейми поспіль. Лише у десятому геймі на подачі Букші Даяні вдалося поставити крапку в партії та зафіксувати рахунок 6:4 на свою користь. Попри нервову кінцівку, стартовий сет залишився за представницею України.

У другій партії гра вирівнялася, а тенісистки почали регулярно обмінюватися брейками. Така динаміка тривала до восьмого гейму, коли Букша змогла втримати власну подачу та вийшла вперед — 5:3. На подачі Ястремської іспанка мала два сетпойнти, але українка зуміла їх відіграти. Втім, уже в наступному геймі Букша дотиснула суперницю та виграла сет з рахунком 6:4, зрівнявши рахунок у матчі.

Вирішальна партія знову почалася з активних дій Ястремської, яка вела 3:1, а згодом і 5:3. Проте втримати перевагу не вдалося, і сет дійшов до тай-брейку. Саме в короткому геймі українка діяла точніше та холоднокровніше, здобувши перемогу з рахунком 7:5. Загалом матч тривав понад дві з половиною години і став для Ястремської першою перемогою в основній сітці турніру в Катарі з 2020 року.

У другому колі на Даяну вже чекає Еліна Світоліна, яка отримала сьомий номер посіву та автоматично пропускала стартовий раунд. Таким чином, на турнірі в Досі відбудеться українське дербі на рівні змагань категорії WTA 1000. Раніше тенісистки перетиналися між собою лише один раз — у третьому колі US Open 2019, де Світоліна впевнено здобула перемогу в двох сетах з рахунком 6:2, 6:0.

Раніше ми розповідали, що таке Runnation і чому цей небезпечний спорт стрімко набирає популярність.