У світі набирає обертів новий контактний вид спорту, який уже викликає гострі дискусії серед лікарів і спортивних експертів. Йдеться про дисципліну, відому як Runnation або Run It Straight. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Daily Mail.

Формат змагань максимально простий, але водночас надзвичайно жорсткий, що й стало ключовим фактором його вірусної популярності. Відео з поєдинків активно поширюються в соцмережах, збираючи мільйони переглядів. Саме це зробило новий спорт предметом обговорення далеко за межами спортивної спільноти.

Що таке Runnation і як проходять змагання

Runnation — це силове змагання, у якому два учасники розбігаються назустріч один одному та зіштовхуються лоб у лоб. Завдання спортсмена полягає в тому, щоб вистояти після удару, не впавши на землю. Той, хто втрачає рівновагу і падає, автоматично програє раунд. Як правило, учасниками стають масивні атлети, часто з досвідом у регбі або силових видах спорту. Бої тривають лічені секунди, але навантаження на організм у цей момент є максимальним.

Чому цей спорт швидко став популярним

Головним рушієм популярності Runnation стали соціальні мережі та відеоплатформи. Короткі, динамічні ролики зі жорсткими зіткненнями легко привертають увагу глядачів і викликають сильні емоції. Організатори активно просувають змагання як випробування справжньої сили та характеру. Крім того, формат не потребує складної інфраструктури, що дозволяє проводити турніри майже будь-де. Усе це сприяє швидкому поширенню нового виду спорту.

Застереження лікарів і медичні ризики

Медичні фахівці ставляться до Runnation украй критично. Лікарі наголошують, що прямі зіткнення без повноцінного захисту різко підвищують ризик серйозних травм. Серед найбільш імовірних наслідків називають струси мозку, переломи шийних хребців і ушкодження хребта. Експерти попереджають, що повторювані удари можуть мати довгострокові наслідки для нервової системи. Саме тому цей спорт уже називають потенційно небезпечним для життя.

Реакція суспільства і критика формату

У соцмережах Runnation часто супроводжується іронічними коментарями та жорсткою критикою. Користувачі порівнюють змагання з «чемпіонатом природного відбору», натякаючи на надмірний рівень ризику. Водночас частина аудиторії сприймає формат як видовищне шоу, не замислюючись про наслідки для здоров’я спортсменів. Дискусії навколо нового виду спорту лише посилюють інтерес до нього. Це створює парадоксальну ситуацію, коли критика одночасно підживлює популярність.

Чи можливе регулювання змагань у майбутньому

Фахівці з безпеки спорту припускають, що зі зростанням популярності Runnation увагу до нього можуть звернути регуляторні органи. Без чітких правил, медичного супроводу та обов’язкового захисного екіпірування проведення таких змагань може бути обмежене або заборонене. У деяких країнах уже звучать заклики до посилення контролю над подібними форматами. Подальша доля Runnation значною мірою залежатиме від того, чи зможуть організатори поєднати видовищність із мінімальними стандартами безпеки.

