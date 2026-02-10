Україна розглядає можливість створення масштабного авіафлоту з сучасних західних винищувачів Gripen та Rafale. Загальна кількість літаків може сягнути близько 250 одиниць, що має стати відповіддю на чисельну перевагу російської бойової авіації. Обидві моделі належать до багатоцільових винищувачів нового покоління та здатні виконувати широкий спектр бойових завдань.

Водночас між ними існують суттєві відмінності, які важливо враховувати саме в українських умовах війни. Авіаційні експерти наголошують, що вибір не зводиться лише до питання «кращий чи гірший», а значно ширший за змістом. Про це розповідає Преса України.

Чому мова йде саме про Gripen і Rafale

Під час спілкування зі студентами авіаційного вишу президент України заявив про наявні домовленості щодо західних бойових літаків. За його словами, саме Gripen і Rafale розглядаються як основа майбутньої авіаційної програми. Йдеться не про поодинокі постачання, а про формування повноцінного флоту, здатного системно протидіяти авіації противника. Кількість у 250 літаків, за оцінками фахівців, є логічною з урахуванням того, що Росія активно використовує сотні винищувачів і бомбардувальників. Такий масштаб дозволяє не лише захищати повітряний простір, а й планувати довгострокову оборону.

Rafale як ставка на потужність і технології

Французький Rafale належить до покоління 4++ і вважається одним із найтехнологічніших винищувачів у своєму класі. Це важкий бойовий літак із великою злітною масою, що дозволяє нести значний обсяг озброєння. Окрему увагу експерти приділяють його радіолокаційній системі, яку називають однією з найкращих у світі за дальністю виявлення цілей. Rafale може ефективно працювати як у повітряних боях, так і під час ударів по наземних цілях. Водночас висока технологічність має й зворотний бік — експлуатація цього винищувача є дорогою, що важливо в умовах затяжної війни.

Gripen як економічне та мобільне рішення

Шведський Gripen створювався з акцентом на ощадливість, простоту обслуговування та гнучкість застосування. Він значно легший за Rafale, але при цьому залишається універсальним бойовим літаком. Однією з ключових переваг Gripen є можливість зльоту та посадки з коротких і навіть підготовлених ділянок автошляхів. Це дозволяє розосереджувати авіацію по країні та знижувати ризик її знищення ударами по аеродромах. Низька вартість години польоту робить Gripen привабливим варіантом для масового використання у бойових умовах.

Озброєння важливіше за розміри літака

Експерти наголошують, що ключовим фактором ефективності сучасного винищувача є не його маса, а типи озброєння. І Gripen, і Rafale можуть використовувати новітні європейські ракети класу «повітря–повітря» Meteor, здатні вражати цілі на наддалеких дистанціях. Це критично важливо для протидії російським літакам, які застосовують далекобійні ракети. Крім того, обидві платформи сумісні з ударним озброєнням для роботи по наземних цілях, що значно розширює їх бойове застосування.

Перед використанням озброєння важливо розуміти, які саме типи систем можуть інтегруватися на літаках. До основних варіантів належать:

ракети повітряного бою великої дальності Meteor;

крилаті ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по тилу противника;

керовані та некеровані авіабомби різних типів.

Коли можливе реальне надходження літаків

Фахівці застерігають від завищених очікувань щодо строків постачання. Навіть за наявності політичних домовленостей реалізація таких програм потребує часу. Не виключається сценарій, за якого Україна спочатку отримає обмежену кількість Gripen разом із сучасними ракетами, щоб оперативно посилити повітряну оборону. Паралельно можуть вестися переговори про локалізацію окремих компонентів виробництва в Україні. Масове ж формування флоту з сотень літаків — це стратегія на роки, а не на місяці.

Чи справді 250 літаків — це багато

У мирний час потреби Повітряних сил оцінювалися значно скромніше. Проте повномасштабна війна кардинально змінила підходи до планування. Коли поруч діє авіаційне угруповання противника чисельністю у кілька сотень бортів, резерв у 250 винищувачів виглядає виправданим. До того ж кожен літак потребує не одного, а кількох підготовлених пілотів. За стандартами авіації на один борт має припадати щонайменше три льотчики, що означає необхідність підготовки сотень фахівців.

Підготовка пілотів і порівняння можливостей

Навчальні програми для Gripen і Rafale загалом подібні за структурою. Досвідчений пілот може пройти перепідготовку за кілька місяців, хоча повноцінне освоєння всіх бойових можливостей займає більше часу. Вибір між двома винищувачами, за словами експертів, зводиться до балансу між потужністю та економічною доцільністю.

Критерій Gripen Rafale Тип літака Легкий багатоцільовий Важкий багатоцільовий Вартість експлуатації Низька Висока Мобільність Висока, короткі смуги Стандартні аеродроми РЛС та сенсори Сучасні Одні з найкращих у світі Загальна роль Масове застосування Потужні удари та контроль повітря

У підсумку експерти сходяться на думці, що обидві платформи можуть бути ефективними для України. Rafale дає максимальні бойові можливості, тоді як Gripen краще відповідає вимогам економічної ефективності та виживання авіації в умовах постійної загрози ударів.

